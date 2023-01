Calascibetta: conclusi i lavori nei terreni dove nascerà la “Fattoria Sociale del Welcome”

Inizio dell’anno con una bella notizia. Si sono concluse le attività di sistemazione dei terreni in contrada Piano Longuillo (Buonriposo), in via Maddalena e in via Giudea, dove sorgerà concretamente la “Fattoria Sociale del Welcome”, azione pilota contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Un piacere, quindi, ammirare il risultato di un lavoro proseguito per tutta l’estate, arando tutta la superficie dei terreni, concludendo anche la zappatura finale, realizzando le recinzioni e definendo i lavori di sistemazione di tutte e tre gli appezzamenti.

Una fase importante, quella che sancisce la conclusione dei lavori, in seguito alla quale a breve dovrà partire la seconda fase di formazione e specializzazione dei beneficiari, 8 cittadini migranti provenienti dai Sai di Calascibetta, Regalbuto e Centuripe, sulle tematiche attinenti ai processi di agricoltura sociale innovativa, dando loro le professionalità necessarie a dare vita all’attività imprenditoriale coltivando e commercializzando il frutto di un allevamento di ovaiole, una coltivazione di ortive e una di fiori. Un’opportunità importante anche perché sarà di arricchimento anche sociale per l’hinterland ennese e non solo.

La “Fattoria Sociale del Welcome” è un’attività finanziata dalla Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ufficio Speciale Immigrazione nell’ambito del progetto Progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento), co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea, PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020.