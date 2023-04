Calascibetta: chiude la chiesa ortodossa di San Giovanni Battista

Dopo 13 anni la chiesa ortodossa San Giovanni Battista di Calascibetta chiude. Pubblichiamo di seguito la dichiarazione della presidente dell’Associazione SI.RO ENNA Dorica Orzan che si è occupata della gestione del luogo di culto in questi anni. L’associazione è stata chiusa nel gennaio del 2020.

Nel 2010, quando la Diocesi di Caltanissetta ha creduto in me, come associazione abbiamo ricevuto come luogo di culto la chiesa San Domenico, nominata per gli ortodossi chiesa San Giovanni Battista. Oltre ad essere un luogo di culto, è stato anche un punto di riferimento per tante attività culturali, educative, religiose e di beneficenza (come banco alimentare e indumenti, collaborando con l’associazione musicale Antonino Giunta).

Ringrazio tantissimo l’Archimandrita Paolo Patricolo che veniva da Palermo per essere vicino alla comunità ortodossa di Calascibetta, abbiamo avuto l’onore di ospitare per ben due volte il Metropolita Genadios che veniva da Venezia.

L’amministrazione e gestione di questo luogo di culto si sono basati sull’impegno mio con l’appoggio dei cittadini romeni che hanno svolto volontariato nell’associazione SI.RO. ENNA. Siamo stati sostenuti dell’amministrazione comunale. Gli oggetti ricevuti in donazione dalle badanti che lavoravano nelle famiglie xibetane, dai miei amici e familiari della Romania, l’iconostasi che è stato fatto con l’aiuto di mio figlio e Carmelo Castagna con materiali acquistati con nostre risorse, ora verranno donati alle altre chiese ortodosse in Sicilia.

Purtroppo dopo 13 anni di impegno e amore per un punto di riferimento dei fedeli ortodossi a Calascibetta si chiude definitivamente la chiesa ortodossa San Giovanni Battista che tornerà ad essere la chiesa San Domenico. Con tanto rammarico dico che la Chiesa Ortodossa romena non ha fatto niente per ottenere la gestione di questa chiesa, anche con tutta la mia disponibilità a donare volentieri tutto quello che ho raccolto in questi anni. E’ una pagina di storia per me molto bella e contemporaneamente è doloroso dover prendere questa decisione. Ringrazio il Signore per la salute di tutti e per l’esperienza vissuta. Grazie mille a tutti quelli che hanno creduto in me.