Calascibetta, cade in un laghetto artificiale: morto un uomo di 65 anni

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Dalle ore 16:30 circa di oggi, le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna sono state impegnate in un delicato intervento di soccorso a persona nel Comune di Calascibetta, precisamente in contrada Gaito.

L’allarme è scattato a seguito della caduta di un uomo all’interno di un laghetto artificiale adibito ad uso agricolo, per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra ordinaria dei Vigili del Fuoco. Constatata l’assenza della persona sulla superficie dello specchio d’acqua, il personale ha avviato tempestivamente le operazioni di ricerca primaria utilizzando l’attrezzatura di autoprotezione specifica per l’ambiente acquatico.

Contestualmente, è stato allertato il Nucleo Elicotteri di Catania, che ha trasportato sul luogo dell’incidente i sommozzatori del Corpo Nazionale. Una volta giunti sul posto, gli specialisti si sono immersi nelle acque del bacino, individuando e recuperando, purtroppo, il corpo ormai privo di vita del sig. S.B.F. di anni 65.

Oltre al personale dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul luogo delle operazioni i sanitari del 118 e i Carabinieri per gli adempimenti di rito e il coordinamento delle indagini volte a chiarire la dinamica del tragico evento.