Calascibetta, approvata l’addizionale Irpef: dura presa di posizione della minoranza

PUBBLICITÀ

Si è tenuto lunedì sera il Consiglio comunale a Calascibetta per l’approvazione della proposta di deliberazione sull’introduzione dell’addizionale Irpef.

PUBBLICITÀ

Nel corso della seduta, il consigliere di minoranza Carmelo Lo Vetri ha contestato duramente il provvedimento, sostenendo che si tratti di un “nuovo balzello, senza specifiche e reali motivazioni di bilancio”, fortemente voluto dal sindaco Piero Capizzi, presidente del Libero Consorzio comunale di Enna.

Secondo quanto dichiarato dalla minoranza, la nuova tassa, differenziata per scaglioni progressivi di reddito, porterà alle casse comunali un maggior introito stimato pari a circa 280.000 euro, che “graverà principalmente sul ceto medio xibetano”. In particolare, sarebbero coinvolte “circa 1600 famiglie xibetane con fascia di reddito complessivo IRPEF superiore a 10.000 euro”.

La deliberazione è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza. La minoranza ha evidenziato l’assenza del presidente del Consiglio Salvatore Cucci e del consigliere indipendente Peppe Di Franco.

“Ci aspettiamo – afferma Carmelo Lo Vetri – che gli assenti chiariscano la loro posizione sulla nuova tassa alla prossima seduta o attraverso la stampa. Queste assenze fanno pensare a un preciso calcolo elettorale con modi da prima repubblica”.

Lo stesso Lo Vetri ha aggiunto: “Da un lato il PD attacca a livello regionale e nazionale il centro destra che governa, accusandolo di praticare clientelismo. Dall’altro, a livello locale da buon partito di sinistra, fa l’esatto opposto, approva e legittima attraverso il voto silenzioso dei suoi consiglieri questi metodi di fare politica che gravano sulle tasche dei cittadini”.

La minoranza ha inoltre sottolineato quella che definisce “l’assenza di un progetto o di esigenze di bilancio tali che giustifichino l’introduzione dell’addizionale”, ritenendo che la proposta non sia stata motivata da “reali fabbisogni”.

Nel corso del dibattito consiliare, il sindaco ha richiamato i traguardi raggiunti dall’amministrazione, tra cui il Polo sportivo e l’Asilo nido. Su questo punto, l’opposizione ha osservato che “non è stato precisato come sono stati raggiunti questi obiettivi”. Secondo la minoranza, tali interventi rappresenterebbero “un ulteriore appesantimento del bilancio comunale su cui gravano già due mutui per gli impianti sportivi di circa 1,3 milioni di euro”.

Ancora più duro il passaggio sulle assunzioni legate all’Asilo nido. “Vero è – afferma la minoranza – che sono stati creati alcuni posti di lavoro nell’Asilo Nido in passato così come è emerso durante la seduta. La questione è che siamo di fronte a forme evidenti di nepotismo perché le assunzioni vengono fatte puntualmente e regolarmente senza alcun bando né verifica di requisiti e competenze, preferendo di fatto gli amici degli amici a cui va pagata la cambiale elettorale arretrata”.

Sulla situazione generale del paese è intervenuto anche il consigliere Salvo Dello Spedale: “Nel frattempo il Paese continua ad andare indietro, i giovani vanno via, il Paese ‘fantasma’ si spopola sempre più, le attività commerciali chiudono e non riaprono più, e la coesione sociale rimane solo un miraggio”.

Nel dibattito è intervenuto anche il capogruppo di maggioranza, Francesco Lo Vetri, che ha giustificato l’introduzione dell’addizionale con la necessità di nuovi introiti. Il capogruppo ha affermato che in provincia solo Gagliano non applica la tassa, ma la minoranza ha osservato che, nella stessa proposta, risulterebbe che anche Nicosia e Sperlinga non prevedono l’addizionale IRPEF. Infine, l’opposizione ha definito “grottesca” l’affermazione del capogruppo di maggioranza secondo cui “se Calascibetta vuole partecipare alla ‘Champions League’ deve mettere questa tassa”, osservando che, in tal modo, a pagare sarebbero i tifosi, cioè i cittadini.