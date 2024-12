Calascibetta: anche quest’anno torna l’appuntamento con il presepe vivente, ecco le date

PUBBLICITÀ

Il “Presepe nella Roccia, tra Luci e Storie Xibetane”. E’ l’evento che si terrà i prossimi 26 e 27 dicembre a Calascibetta dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Organizzato dalla Pro Loco con il sostegno finanziario del Comune, guidato dal sindaco Piero Capizzi e dall’assessore al ramo Daniele La Paglia, e con il patrocinio della Regione, il presepe vivente xibetano è ormai un appuntamento fisso nel panorama delle tradizioni natalizie del territorio.

A Calascibetta, il presepe vivente è un momento di integrazione ormai da anni poiché da anni partecipano tra i figuranti gli ospiti del SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, il primo sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano.

Quest’anno, inoltre, per la prima volta, in un’ottica di piena accessibilità e inclusione, su suggerimento del socio Pro Loco Matteo Coppola, sarà possibile visitare il presepe in compagnia di un interprete LIS (Lingua italiana dei Segni) il 26 dicembre alle 20.30.

Il presepe prenderà vita in una cornice naturalistica unica: il particolare aggrottato che caratterizza il centro storico di Calascibetta dove decine e decine di figuranti daranno vita a un viaggio nel tempo, portando in scena i mestieri del passato e le tradizioni più antiche.

Il visitatore verrà accompagnato passo dopo passo all’interno del percorso e si sentirà parte di quel viaggio perché vivrà tra i mestieri del tempo, assaggerà i sapori di allora e respirerà i profumi del passato e alla fine si sentirà arricchito da un’ esperienza senza eguali.