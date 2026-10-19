Calascibetta, ambulanza bloccata dai lavori: ritardo nel trasporto di una paziente

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Disagi alla viabilità nella parte alta di Calascibetta, dove è in vigore il senso unico. Nella serata di ieri un’ambulanza, impegnata in un servizio di soccorso, è rimasta bloccata a causa di alcuni lavori presenti alla fine del percorso a senso unico.

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Il mezzo di soccorso, non potendo proseguire, ha dovuto tornare indietro e percorrere il tratto in contromano. L’episodio ha provocato disagio e ritardo nel trasporto di una paziente in ospedale.

L’auspicio è che vengano trovate adeguate soluzioni affinché episodi del genere non si verifichino più.