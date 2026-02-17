Calascibetta: al via laboratori di lettura e scienze per i bambini del progetto S.A.I.

PUBBLICITÀ

Sono iniziati nel mese di febbraio e proseguiranno fino alla primavera i due laboratori pedagogici promossi nell’ambito del progetto territoriale della Rete S.A.I. (il Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno e dell’ANCI per cittadini di Paesi terzi) del Comune di Calascibetta.

L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa sociale Iblea Servizi Territoriali – ente attuatore del progetto – in partnership con la Libreria Mondadori di Enna, propone due percorsi dedicati ai bambini ospiti delle sedi S.A.I. di Enna e Calascibetta: uno di avvicinamento alla lettura e uno alle scienze naturali.

L’obiettivo principale dei laboratori è offrire ai più piccoli occasioni di apprendimento e socializzazione attraverso attività ludico-educative.

Nel laboratorio di lettura, guidato dalle docenti Cristina Dibilio e Rita Umbriaco con il supporto delle educatrici di progetto, i bambini scopriranno i mondi nascosti tra le pagine dei libri, imparando a creare e ad ascoltare storie ad alta voce. Il laboratorio di scienze naturali, invece, li condurrà alla scoperta delle meraviglie della natura attraverso esperimenti scientifici semplici e coinvolgenti, utili a comprendere le interazioni tra gli elementi e il mondo animale.

Il percorso si concluderà in primavera con due appuntamenti aperti alla città, a cui potranno partecipare anche i bambini di Enna e Calascibetta. Gli incontri, che si svolgeranno nel capoluogo in Piazza Bovio, saranno un’occasione di incontro e condivisione tra famiglie, bambini e operatori.

L’invito, infatti, è rivolto anche ai genitori, che potranno partecipare alle attività e trascorrere un momento di socialità in un clima accogliente. La Cooperativa offrirà un rinfresco, favorendo un momento conviviale di conoscenza reciproca e di scambio tra la comunità locale, i nuclei familiari in accoglienza e il personale del S.A.I..

Uccio Muratore, project manager della Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale: «Queste iniziative rappresentano un esempio concreto di come la rete territoriale rappresenti un motore di inclusione e crescita condivisa. La collaborazione tra enti, istituzioni e realtà locali come la Libreria Mondadori di Enna dimostra che, quando si lavora in sinergia, è possibile costruire comunità più accoglienti e consapevoli. Promuovere la cultura dell’inclusione significa creare spazi in cui ciascuno, adulto o bambino, indipendentemente dalla propria provenienza, possa sentirsi parte attiva del territorio e contribuire alla sua vitalità sociale e culturale.»