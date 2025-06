Calascibetta: al via la rassegna musicale “Una Storia che insegna”

PUBBLICITÀ

Si è aperta ieri, con grande successo di pubblico e di critica, la Rassegna Musicale “Una Storia che insegna”, tenutasi presso la suggestiva location delle Grotte di via Carcere a Calascibetta, organizzata dall’Associazione Musicale “Antonino Giunta” in occasione dei 155 anni della fondazione della Banda Musicale Città di Calascibetta.

Protagonisti della serata sono stati due ensemble d’eccellenza della musica d’insieme siciliana: il Calamus Ensemble Clarinet, diretto dal M° Carmelo Dell’Acqua del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, e il Double Sax Quartet, sotto la guida del M° Luigi Sollima del Conservatorio “Alessandro Scarlatti ” di Palermo.

Trenta i musicisti coinvolti, provenienti da diversi centri della Sicilia tra cui due xibetani, Cinzia Capizzi al flauto e Andrea Longi al sassofono. Il programma ha offerto un viaggio nella storia della musica, con incursioni nella contemporaneità, includendo brani di compositori siciliani come Giovanni Sollima. Il pubblico, partecipe e caloroso, ha più volte applaudito con entusiasmo le performance dei musicisti.

Il direttore artistico M° Carmelo Capizzi ha sottolineato il valore dell’anniversario, evidenziando come i 155 anni della banda rappresentino un’eredità preziosa per la musica e per l’intero territorio.

Il prossimo appuntamento della rassegna è fissato per il 20 giugno, con un recital degli allievi e dei maestri della Scuola di Musica “Antonino Giunta”.