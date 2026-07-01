Calascibetta, al via il Quinto Flauto Festival

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Ha inizio oggi a Calascibetta la cinque giorni del Quinto Flauto Festival, manifestazione internazionale dedicata al flauto traverso, che coinvolge musicisti, docenti e giovani flautisti provenienti da diverse città italiane ed estere.

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L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Musicale “Antonino Giunta” APS-ETS di Calascibetta, presieduta da Mario Bruno, con il sostegno della Provincia di Enna, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Calascibetta e di Briccialdi Flautitalia.

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Il festival prevede un articolato programma di attività rivolte in particolare ai giovani musicisti interessati ad approfondire lo studio del flauto traverso. In calendario masterclass, seminari, laboratori, concerti matinée e serali, ospitati in diversi spazi del centro cittadino.

Le attività si svolgeranno tra il Teatro Comunale, lo spazio archeologico delle Grotte di via Carcere, la sede dell’Associazione Musicale “Antonino Giunta”, la Chiesa Maria Santissima del Carmelo e i locali dell’Istituto Comprensivo “S. Chiara”, plesso Umberto I.

Il coordinamento artistico è affidato ai maestri Salvatore Buetto, Carmelo Capizzi, Riccardo Ghiani e Salvatore Saladino. Tra gli ospiti di questa edizione figurano Andràs Adorjan, da Monaco di Baviera in Germania, Lelya Bayramogullari, da Adalia in Turchia, Jean Louis Beaumadier, da Marsiglia in Francia, Salvatore Buetto, da Palermo, Giorgio Di Giorgi, da Trieste, Elena Favaron, da Mestre, Yuri Guccione, da Palermo, Riccardo Ghiani, da Cagliari, Antonino Saladino, da Palermo, Salvatore Saladino, da Palermo, Franco Sclafani, da Palermo, e Maria Siracusa, da Torino.

Collaboreranno inoltre i maestri Vèronique Poltz e Francesca Carta al pianoforte, il Coro degli Erei, il tenore Antonino Interisano e l’Orchestra di Flauti “Albisiphon Ensemble”. Sono previste anche le collaborazioni dei flautisti Claudio Paradiso, da Parma, Domenico Testaì, da Catania, e Daria Grillo, da Messina.

I docenti e gli artisti coinvolti si alterneranno nelle diverse attività formative e concertistiche, offrendo ai giovani musicisti occasioni di confronto, approfondimento e crescita artistica.

Le attività del festival si svolgeranno l’1 e il 2 luglio con il concorso “Faja”, mentre le giornate del 3, 4 e 5 luglio saranno dedicate al programma di concerti, masterclass, seminari e laboratori.