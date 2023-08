Calascibetta: al via i preparativi per la 51esima “Sagra della Salsiccia”

PUBBLICITÀ

La 51^ “Sagra Della Salsiccia”, organizzata dalla Pro Loco di Calascibetta, si svolgerà il 2 settembre e come ogni anno sarà inserita tra i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Buonriposo.

Quest’anno la sagra è candidata a ricevere il marchio di “Sagra di qualità”, riconoscimento che identifica le manifestazioni a carattere locale che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela della cultura, del folklore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia del territorio.

Il programma delle iniziative organizzate dalla Pro Loco si apre con un evento culturale che avrà luogo presso il Centro I.A.T Unpli Enna, sito in Via Dante n.2, e sarà una conferenza dal titolo “la Sagra di Buonriposo: ieri, oggi e domani”.

Le origini dei festeggiamenti di Buonriposo sono antichissime. La leggenda narra che nelle miniere vicine al santuario venne ritrovata una roccia con le sembianze della Madonna, a quel punto sorse una discussione tra chi voleva portare la roccia in paese e i minatori che volevano restasse nei pressi delle miniere. A risolvere la questione intervenne il miracolo: la roccia divenne pesantissima a tal punto da non poter più essere sollevata, così si decise di edificare in loco il santuario di Maria SS. del Buonriposo.

La comunità si riuniva nei giorni di festa in onore alla Madonna nei pressi del santuario ed era solita acquistare la salsiccia dai venditori nelle logge. Successivamente quest’ultima veniva arrostita sulle collinette adiacenti la chiesa in compagnia di amici e parenti. Così la nascente Pro Loco, intorno al 1970, sfruttò la tradizione e istituì la prima edizione della “Sagra della Salsiccia”. Da quel momento ogni primo sabato del mese di settembre la comunità xibetana si prepara a far festa.

Nella serata di sabato 2 settembre si svolgerà come ogni anno la degustazione dei tipici panini con la salsiccia e del vino rosso presso la casetta antistante il santuario, organizzata dai soci, dai volontari della Pro Loco di Calascibetta e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Nella giornata di domenica 3 settembre nel primo pomeriggio si svolgerà il “Palio dei Berberi”, una corsa di cavalli di origine araba, cavalcati a pelo che si inseguono in una gara mozzafiato nei pressi della “testa a cursa”. A seguire durante la serata si svolgeranno vari giochi campestri della tradizione come: l’albero della cuccagna, anche chiamata “antinna”, la “Corsa nei Sacchi”, e la rottura delle “pignatte”.

La festa si concluderà lunedì 4 settembre con la processione del Simulacro della Madonna di Buonriposo nel tardo pomeriggio, a seguire durante la serata avrà luogo la premiazione del Palio dei Berberi e della Caccia al Tesoro e, infine, terminerà con lo spettacolo musicale.