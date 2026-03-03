Calascibetta: al Teatro Contoli Di Dio arriva il Max Gallo Quartet

PUBBLICITÀ

Venerdì 6 marzo alle 20.30 il Teatro Comunale Contoli Di Dio di Calascibetta ospita il Max Gallo Quartet, secondo appuntamento del Calascibetta Jazz Festival, la rassegna che propone cinque concerti tra febbraio e aprile.

Sul palco, insieme al chitarrista torinese Max Gallo, musicista che vanta collaborazioni con grandi nomi di livello internazionali, ospite a due edizioni dell’Umbria Jazz e partecipazione a vari festival e rassegne, ci saranno Michele Bozza (tenor sax), Gaetano Rubulotta (hammond) e Calogero Marrali (batteria). L’ingresso è di 8 euro, con biglietto acquistabile al botteghino la sera stessa. Per informazioni è disponibile il numero 333 8191113.

Il festival è organizzato dall’Associazione ItalianinJAZZ, con il patrocinio del Comune di Calascibetta e del Libero Consorzio Comunale di Enna; la direzione artistica è affidata ad Alfredo Colianni.