Calascibetta, al Quinto Flauto Festival un seminario dedicato ad Aurèle Nicolet

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Domani, sabato 4 luglio, alle ore 16.30, nell’ambito del Quinto Flauto Festival, giunto alla sesta edizione e in corso a Calascibetta, si terrà il seminario “Aurèle Nicolet – Un secondo di ispirazione”, dedicato alla figura del flautista svizzero che ha segnato la storia dell’interpretazione e della didattica del flauto nel Novecento.

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A guidare l’incontro saranno András Adorján, tra gli allievi di Aurèle Nicolet e protagonista della scena concertistica internazionale, e Riccardo Ghiani, docente e studioso del repertorio flautistico.

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Per la prima volta in Italia saranno messi a disposizione dei partecipanti materiali didattici originali, contributi audio e video e dispositivi di studio appartenenti al maestro Denis Verroust. Si tratta di documenti che testimoniano il metodo, il pensiero musicale e l’approccio interpretativo di Nicolet.

Attraverso testimonianze dirette, esempi musicali, analisi interpretative e la consultazione dei materiali, il seminario offrirà un approfondimento sull’eredità artistica di Aurèle Nicolet, ancora oggi punto di riferimento per musicisti e docenti.

L’appuntamento è rivolto non solo ai corsisti del Festival, ma anche alla comunità flautistica italiana, che potrà entrare in contatto con un patrimonio documentale finora mai presentato in Italia nell’ambito di un seminario pubblico.