Calascibetta, A19: per incidente in galleria traffico rallentato

A causa di un tamponamento fra due automobili, si registra traffico rallentato all’interno della galleria Cappuccini, sita al km 116,600 lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nel territorio di Calascibetta.
I mezzi incidentati verranno rimossi dalla ditta specializzata nel più breve tempo possibile.
Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento.
AGGIORNAMENTO ORE 11:15
EVENTO CONCLUSO. CODE IN DIMINUZIONE.