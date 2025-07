PUBBLICITÀ

A causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, lungo la A19 “Palermo-Catania” in località Calascibetta si registrano code e rallentamenti nei pressi del km 116,400 dovuti al temporaneo senso unico alternato disposto e regolato dai movieri.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.