Caccia, Legambiente e WWF: “No all’uso del furetto nell’Ennese”

Con una nota indirizzata alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna – organo periferico dell’assessorato regionale dell’agricoltura – le strutture provinciali delle Associazioni ambientaliste Legambiente e WWF hanno chiesto l’immediata revoca del decreto assessoriale n. 1092 del 14/09/2023 che, modificando il Calendario Venatorio 2023/2024, ha autorizzato l’uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico nell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) EN2, che comprende i Comuni di Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia e Villarosa.

Il furetto è un mustelide derivante dall’addomesticamento della puzzola europea (Mustela putorius), feroce predatore dei conigli, che in Sicilia viene allevato proprio a scopo venatorio: i cacciatori lo introducono nelle tane, costringendo tutti i conigli nascosti nei cunicoli ad uscire all’esterno ed esporsi, così, al facile tiro dei fucili.

“La legge obbliga i cacciatori a munire il furetto di idonea museruola – spiegano le due associazioni ambientaliste – per evitare che questi sbrani i conigli intrappolati nelle tane; tale prescrizione però, oltre ad essere di difficile verifica e controllo, non viene rispettata ed, anzi, certi cacciatori aizzano e addestrano i furetti ad essere molto aggressivi”.

Per le due associazioni ambientaliste si tratta di “una pratica crudele, dannosa e ingiustificata che andrebbe abolita, a maggior ragione se va a colpire le popolazioni di coniglio che nel nostro territorio versano in una drammatica situazione di costante depauperamento, tanto che in molte zone nell’Ennese si registra da anni la preoccupante rarefazione della specie. Recentemente la Regione ha affidato all’Università di Palermo uno studio sulla consistenza del coniglio in Sicilia, che ha confermato il costante decremento delle popolazioni di tale mammifero dovuto sia alla diffusa mortalità per motivi sanitari relativi a patologie virali altamente diffusive e contagiose (Mixomatosi e M.E.V. Malattia emorragica virale), sia al bracconaggio, sia al prelievo venatorio eccessivo.

Tra l’altro, la scelta della Regione è assolutamente incomprensibile ed è osteggiata anche dalla parte più avveduta dei cacciatori, poiché da decenni tutti i calendari venatori stagionali hanno sempre vietato l’uso del furetto nella Provincia di Enna proprio a salvaguardia del ricco patrimonio faunistico di questo territorio che, infatti, ogni anno attira ed ospita centinaia di cacciatori residenti in altri ambiti regionali”.

Nel documento inviato alla Ripartizione Faunistico Venatoria, inoltre, Legambiente e WWF evidenziano che “in questa stagione estiva si sono verificati – e continuano ancora oggi – numerosi e vasti incendi che hanno devastato il territorio agro-silvo-pastorale della provincia, colpendo in particolar modo non solo le zone boschive (ove vige il divieto di caccia decennale), ma anche una serie di ambienti di origine antropica (ad esempio campi coltivati, pascoli, frutteti, vigneti, oliveti, ecc.) dove il coniglio selvatico trova l’habitat ideale”.

Pertanto – sostengono gli ambientalisti – “l’autorizzato uso del furetto è assolutamente inaccettabile ed irragionevole, poiché in tale contesto non vi è alcuna necessità di insidiare il selvatico anche nelle tane, potendo il cacciatore effettuare normalmente le battute in caccia vagante con l’ausilio di mute di cani che scovano e inseguono il coniglio. Non si comprende perché una già elevata pressione venatoria (anche illegale) al coniglio debba ulteriormente essere aggravata dalla possibilità dell’uso di questo mezzo di caccia, assolutamente ingiustificato”.

Dal punto di vista zooprofilattico, infine, l’uso del furetto risulta assai pericoloso e nefasto: “venendo adoperato in varie tane anche in zone diverse del territorio, tale mustelide rappresenta un ottimo veicolo di contagio e di trasmissione degli agenti patogeni delle note e micidiali malattie infettive del coniglio”.

Il documento delle organizzazioni di protezione ambientale – sottoscritto da Franz Scavuzzo per Legambiente Circolo degli Erei ed Ennio Bonfanti per WWF Sicilia Centrale – si conclude con la richiesta urgente al dirigente della Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna di proporre al superiore Assessorato – Servizio gestione faunistica del territorio, l’immediata modifica del vigente calendario venatorio disponendo il divieto di uso del furetto nell’ATC EN2.