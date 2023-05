Cacchiamo: lavori sulla Sp 32 e 48, oggi il sorteggio delle imprese

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio, assieme all’ingegnere Grasso e il parroco Maurizio Nicastro, si erano lasciati lo scorso 29 marzo in occasione di un loro incontro con un impegno preciso: mettere in cantiere entro la fine di giugno i lavori per la sistemazione della Sp 32 e 48 per oltre 13 chilometri di strada. Una strada particolarmente cara alla comunità di Cacchiamo perché consente ai fedeli di raggiungere la chiesa di san Giuseppe.

Con l’approvazione del progetto e con il sorteggio previsto per oggi, tra le 20 imprese che hanno manifestato l’interesse a realizzare i lavori, è stato rispettato dal responsabile unico del procedimento, Salvatore Ragonese, coadiuvato dal geometra Giuseppe Trovato, il cronoprogramma. Le imprese sorteggiate hanno tempo fino al 12 giugno per presentare la loro offerta.

Gli interventi previsti nel progetto riguarderanno 13 chilometri di strada dove si provvederà al rifacimento del piano stradale oltre che alla sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale e avranno un costo di 1 milione e 519 mila euro finanziato con fondi del Ministero.