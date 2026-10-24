Bullismo e cyberbullismo, la Polizia di Stato incontra gli studenti del Da Vinci di Piazza Armerina

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Il Dirigente del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, V.Q.A. Dr. Alberto Salerno, ha preso parte ieri, in qualità di relatore, all’incontro sul tema del “Bullismo e Cyberbullismo”, tenutosi presso l’auditorium dell’I.I.S. L. Da Vinci di Piazza Armerina, alla presenza di tutti gli studenti delle seconde classi di quell’istituto.

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Nel corso dell’incontro sono stati trattati i temi della legalità in genere e dei rischi connessi alla devianza giovanile. Il Dr. Alberto Salerno si è, inoltre, soffermato sulla necessità di un uso corretto e consapevole degli strumenti offerti dal web e dalle odierne piattaforme di social network, sollecitando nei giovani convenuti una continua riflessione circa il rispetto della civile convivenza anche nelle relazioni cosiddette “virtuali”.

Un’ulteriore e approfondita riflessione è stata dedicata al pernicioso fenomeno del cyberbullismo e ai relativi strumenti di contrasto, con particolare riguardo all’ammonimento del Questore, previsto dalla legge nr.71/2017, che consente – per l’appunto – alla Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di rivolgere agli autori, minorenni, di tali condotte un provvedimento monitorio allo scopo di prevenire il verificarsi di ulteriori e più gravi azioni Antigiuridiche.

L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e sensibilizzazione per le generazioni più giovani, rinnovando l’impegno della Polizia di Stato nel rafforzare la collaborazione con le istituzioni scolastiche, nella consapevolezza che la conoscenza e la prevenzione costituiscono strumenti fondamentali per la sicurezza dell’intera collettività.