Borgo Cascino: tre giorni dedicati all’agricoltura tra tradizioni, prodotti tipici e spettacoli

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Tre giornate per celebrare il mondo agricolo e le sue tradizioni. Dopo il successo dello scorso anno, dal 17 al 19 settembre 2026, a Borgo Cascino, si svolgerà la “Festa dell’Agricoltura – La nuova generazione”, manifestazione che propone un ricco calendario di iniziative tra esposizioni, degustazioni di prodotti tipici, momenti di confronto, sport e spettacoli musicali.

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Ad aprire la manifestazione, giovedì 17 settembre alle 17, sarà la mostra dei mezzi agricoli tra passato e presente, pensata per raccontare l’evoluzione del lavoro nei campi e degli strumenti utilizzati nel corso degli anni. Alle 19 è prevista la preparazione dei prodotti, mentre dalle 21 spazio alla musica con una serata danzante con “Suoni di Romagna”, a cura del maestro Alessandro Stivale, accompagnata da una gara di liscio con le Pro Loco della provincia di Enna. Alle 21.30 è inoltre in programma l’esibizione del tenore Renato Giordano.

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La festa proseguirà venerdì 18 settembre. Alle 16 tornerà la mostra dei mezzi agricoli, mentre alle 17 si svolgerà un quadrangolare di pallavolo. Alle 19 è prevista una tavola rotonda dedicata ai temi dell’agricoltura e alle 20 una degustazione dei prodotti tipici del territorio. La serata si concluderà, a partire dalle 21.30, con dj set ed esibizioni musicali.

Ultima giornata sabato 19 settembre, ancora una volta con l’esposizione dei mezzi agricoli dalle 16. Alle 17 si disputerà la finale del quadrangolare di pallavolo, mentre alle 19 tornerà il momento di confronto sui temi legati al settore agricolo. Alle 20 spazio alla degustazione di ricotta e altri prodotti locali. A chiudere la manifestazione, dalle 21.30, saranno le premiazioni e uno spettacolo musicale.