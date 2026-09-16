Borgo Cascino: giovedì al via la “Festa dell’Agricoltura – La nuova generazione”

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Prenderà il via domani, giovedì 17 settembre, a Borgo Cascino la “Festa dell’Agricoltura – La nuova generazione”, manifestazione dedicata al mondo agricolo, alle tradizioni del territorio e alle produzioni locali.

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L’apertura è prevista alle ore 17 con l’inaugurazione della manifestazione e la mostra dei mezzi agricoli fra passato e presente.

Alle 19 spazio alla preparazione dei prodotti, mentre dalle 21 inizierà la serata danzante con i Suoni di Romagna, a cura del maestro Alessandro Stivale, insieme alla gara di liscio con le Pro Loco della provincia di Enna.

A chiudere la prima giornata, alle 21.30, sarà l’esibizione del tenore Renato Giordano.

La manifestazione proseguirà poi il 18 e 19 settembre con altri appuntamenti tra sport, degustazioni, incontri sui temi agricoli e musica.