Borgo Cascino, Festa dell’Agricoltura: gli appuntamenti di venerdì

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Prosegue oggi, venerdì 18 settembre, a Borgo Cascino la “Festa dell’Agricoltura – La nuova generazione”, la manifestazione dedicata al mondo agricolo, alle tradizioni e ai prodotti del territorio.

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Il programma della seconda giornata prenderà il via alle 16 con la mostra dei mezzi agricoli fra passato e presente, mentre alle 17 è previsto un quadrangolare di pallavolo.

Alle 19 spazio al confronto sui temi del comparto con una tavola rotonda dedicata all’agricoltura. A seguire, dalle 20, sarà possibile partecipare alla degustazione dei prodotti tipici del territorio.

La serata proseguirà all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Alle 21.30 sono previste le esibizionini di un tenore e di un cantante, mentre dalle 23 spazio alla “Notte al Borgo”, con il DJ set di Cardillo.