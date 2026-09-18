Borgo Cascino, Festa dell’Agricoltura: gli appuntamenti dell’ultima giornata

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Si conclude oggi, sabato 19 settembre, a Borgo Cascino la tre giorni della “Festa dell’Agricoltura – La nuova generazione”, iniziativa dedicata al mondo agricolo, ai prodotti del territorio e alle tradizioni locali.

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Il programma dell’ultima giornata prenderà il via alle 16 con la mostra dei mezzi agricoli, tra passato e presente. Alle 17 spazio allo sport con la finale del quadrangolare di pallavolo.

Alle 19 è prevista una tavola rotonda dedicata ai temi dell’agricoltura, mentre alle 20 sarà il momento della degustazione di ricotta e altri prodotti.

La serata si concluderà alle 21.30 con la premiazione e lo spettacolo musicale della Band Italian Tribute.