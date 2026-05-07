Borghi dei Tesori Fest, Centuripe protagonista nel secondo weekend

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C’è chi si ferma a pranzo con i pastori, chi scende in una grotta con gli speleologi, e chi semplicemente gode del paesaggio, tra sentori di origano e rosmarino, attraverso una passeggiata in bicicletta. Poi c’è chi si perde tra vicoli arabi e le tradizioni popolari, chi ascolta il racconto di un anziano davanti l’uscio di casa e chi ammira le meraviglie architettoniche. I borghi siciliani nascondono un’anima intima, bisogna avvicinarli con rispetto e curiosità per scoprirla davvero.

Da questo sabato, e per i prossimi tre fine settimana, sarà più possibile farlo grazie a “Borghi dei Tesori Fest” Il festival, promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori in collaborazione con l’associazione Borghi dei Tesori, che torna per il sesto anno consecutivo. Venticinque piccoli comuni dell’Isola, quest’anno si aggiunge la new entry Partanna, si passano il testimone dal 9 al 24 maggio, costruendo un unico, grande circuito di bellezza fatto di chiese, castelli, siti naturali, esperienze artigianali e percorsi inediti. Un progetto che punta a fare del patrimonio culturale una leva concreta contro lo spopolamento delle aree interne.

Tra i protagonisti, anche quest’anno, c’è la provincia di Enna, rappresentata da Centuripe, borgo dal profilo inconfondibile che aprirà le sue porte nel secondo weekend (16 e 17 maggio).

Qui un artista contemporaneo entra in dialogo con il passato e guiderà i visitatori alla scoperta di una tecnica tanto rara quanto affascinante: la misteriosa “decorazione ferrugginosa a pelo”, una tecnica pittorica e decorativa, legata in particolare proprio alla tradizione artigianale di Centuripe, utilizzata per riprodurre fedelmente l’aspetto di reperti archeologici: espressione di un’artigianalità che sopravvive nel cuore dell’isola.

Il festival si struttura in tre tornate. Il primo weekend (9 e 10 maggio) porta nei borghi dell’Agrigentino e del Palermitano: Alessandria della Rocca con i suoi origaneti profumati, Burgio dove si fondono ancora le campane e riapre dopo anni la chiesa di San Giuseppe, Caltabellotta con l’eremo di Santa Maria di Montevergine, Delia con i suoi sbandieratori e i mulini, Piana degli Albanesi con le chiese di rito bizantino e la ghost town di Borgo Schirò, Balestrate con le cantine e i laboratori di gelato artigianale.

Il secondo weekend (16 e 17 maggio) allarga la mappa fino alle Madonie e al Trapanese: a Custonaci si visita una casamatta mimetizzata nella montagna trasformata in museo militare; a Petralia Soprana si rievoca, attraverso foto e documenti, la storia di Silvana Mangano bambina ospite dalla nonna durante la guerra; a Gangi si trovano la cripta dei preti imbalsamati e la bottega di uno degli ultimi costruttori di tammorre; a Calatafimi Segesta si entra in un baglio dei Florio.

Il terzo e ultimo weekend (23 e 24 maggio) è il più affollato: undici borghi aprono contemporaneamente. Tre comunità sicane: Chiusa Sclafani, Bisacquino e Giuliana; costruiscono un unico itinerario teatralizzato sui miracoli e sull’arte sacra.

A Montevago si ripercorrono le memorie del terremoto fino ai ruderi appena messi in sicurezza. A Cassaro si seguono i mulini lungo il corso dell’Anapo e si raggiunge la ghost town di Borgo Rizza. A Frazzanò ogni chiesa è medievale e il monastero basiliano si staglia sulla montagna come un colpo d’occhio.

Ognuno dei venticinque borghi coinvolge i giovani delle comunità locali come guide e narratori: il loro entusiasmo è parte integrante del progetto, che mira a riattivare energie locali e ridare senso di identità ai territori.

Il festival è smart e digitale: un coupon da 18 euro vale per 10 visite, uno da 10 euro per 4. Tutte le informazioni e le prenotazioni — consigliate soprattutto per le degustazioni — su www.leviedeitesori.com.

Fabio Marino