Boom per “CosafareaEnna”: oltre tremila follower in un mese e pizze dedicate al progetto

Prosegue il successo della pagina Instagram CosafareaEnna, che sta registrando una crescita esponenziale: in poco più di un mese di attività ha già superato i tremila follower, diventando un punto di riferimento per chi cerca eventi e iniziative nel territorio ennese.

Un riconoscimento speciale al progetto è arrivato proprio durante il Pizza Enna Fest, in corso in questi giorni nel centro storico. I pizzaioli presenti hanno infatti realizzato delle pizze dedicate a CosafareaEnna, con la scritta del nome della pagina in pesto di pistacchio. Tra una story e l’altra, chi gestisce la pagina si è vista arrivare le foto delle pizze dedicate: un gesto che conferma come il progetto venga riconosciuto e apprezzato sul territorio.

La community, che promuove eventi e iniziative locali, sta trovando sempre più spazio anche fuori dal digitale. Alcuni locali hanno già stampato e inserito nei loro spazi i QR code di CosafareaEnna, facilitando così la connessione tra pubblico ed eventi. Inoltre, in occasione dello Street Fest in programma questa sera in viale IV Novembre, è stato richiesto un banner dedicato al progetto.

Anche il nostro giornale ha avviato una collaborazione con la pagina, con una rubrica dedicata agli eventi in città e in provincia: un segnale concreto di come, facendo rete, sia possibile valorizzare il territorio e generare nuove opportunità di partecipazione.