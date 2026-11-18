Bonus per i laureati con 110 e lode in Sicilia, Giovani Democratici: «Una misura inutile e sbagliata»

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“La proposta del Governo Schifani di istituire un bonus da destinare ai laureati con 110 e lode è inutile e sbagliata. Si sperperano 30 milioni in 3 anni per un bonus che non crea lavoro, ma si limita a regalare un po’ di soldi a pochi studenti per un periodo limitato. E dopo? I giovani siciliani non vogliono elemosine per pochi, ma l’opportunità di creare lavoro per tanti”. Lo dichiara Marco Greco, segretario regionale del Giovani Democratici della Sicilia.

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“Proporremo attraverso i nostri deputati del Pd all’Ars – prosegue – di destinare quelle risorse a un fondo per permettere ai giovani siciliani di realizzare imprese innovative ad alto contenuto tecnologico che creino posti di lavoro veri, dando la possibilità a chi è dovuto emigrare di poter tornare in Sicilia. Anziché sperperare quelle somme a pioggia, quei soldi si mettano a disposizione di centinaia di giovani intraprendenti per metterli in condizione di creare sviluppo e lavoro per la nostra terra dandogli la possibilità di fare impresa”.

“Usando una metafora, per garantirci un futuro in Sicilia – conclude – non vogliamo regalato un pesce prima delle elezioni, chiediamo un aiuto concreto per avere una canna da pesca che ci permetta di pescare da soli”.