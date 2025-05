Bonus Energia, Albanese: “Riprogrammazione risorse è segnale di attenzione a mondo produttivo”

PUBBLICITÀ

“La riprogrammazione dei fondi per l’erogazione del cosiddetto ‘Bonus Energia’, con uno stanziamento di 12,5 milioni a valere sulle risorse del Poc Sicilia è una buona notizia ed un segnale di grande attenzione per le oltre 450 aziende siciliane che avevano richiesto il contributo”. Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, che esprime apprezzamento per il provvedimento che viene incontro alle aziende.

“La mancanza di risorse aveva lasciato in attesa numerose imprese dell’Isola – sottolinea Albanese – oggi grazie alla sensibilità del governo Schifani e dell’assessore Tamajo si dà un segnale di supporto concreto al mondo produttivo, che ha bisogno di fiducia anche per creare occupazione, in un particolare periodo storico segnato anche dagli eventi bellici tra Russia ed Ucraina”, conclude Albanese.