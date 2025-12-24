Bonus affitti Sicilia: soddisfazione del SICET per l’approvazione in Finanziaria

PUBBLICITÀ

Approvato nella Finanziaria della Regione Siciliana il sostegno agli affitti: un passo importante per famiglie e inquilini siciliani ma soprattutto per quelle nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Con l’approvazione della Finanziaria regionale della Sicilia, è stato introdotto un importante sostegno per il pagamento degli affitti rivolto alle famiglie e ai cittadini in difficoltà economica, una misura fortemente sollecitata dal SICET SICILIA Sindacato Inquilini Casa e Territorio, dal suo Segretario Regionale Fabio Salici e dalle realtà territoriali.

La misura, inserita nel quadro della normativa regionale, prevede l’erogazione di contributi integrativi finalizzati ad alleggerire il peso del canone di locazione per i nuclei familiari in difficoltà. Queste risorse saranno gestite tramite specifici bandi regionali, con criteri di reddito e di situazione economica che consentono l’accesso ai beneficiari con ISEE nei limiti previsti dai bandi. La misura, oltre a rispondere alle sollecitazioni che provengono dal territorio – dove la pressione sugli affitti è in continuo aumento – rappresenta una risposta concreta alle difficoltà delle famiglie delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, contribuendo a sostenere la contrazione dei redditi e l’aumento dei costi dell’abitare.

«Il sostegno agli affitti è una misura essenziale per riequilibrare le condizioni di vita delle famiglie siciliane, specie in questo momento in cui l’emergenza abitativa si somma alle difficoltà economiche generali» – afferma il rappresentante del SICET nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Marco Gruttadauria che in questo anno insieme alla Segretaria Generale della CISL Agrigento Caltanissetta ed Enna Carmela Petralia hanno dedicato tanto tempo nell’incontrare le istituzioni per sensibilizzarle sul tema casa.

«L’approvazione di questa norma nella Finanziaria regionale – prosegue Gruttadauria – è un risultato che va nella direzione giusta: sostenere chi vive con redditi bassi o medi, ridurre il rischio di morosità incolpevole e dare respiro alle famiglie in affitto».

I dettagli sui requisiti, le modalità di presentazione delle domande e le scadenze saranno pubblicati sul portale regionale dedicato ai bandi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, non appena disponibili. I cittadini interessati possono già informarsi presso gli sportelli del SICET nei rispettivi territori e tramite i servizi di consulenza per l’accesso al bonus affitto.

Per ulteriori informazioni:

SICET – Sindacato Inquilini Casa e Territorio

Caltanissetta Via Canonico Pulci 9/17

093421220

SICET – Sindacato Inquilini Casa e Territorio

Enna Via San Sebastiano 25

0935501837

SICET – Sindacato Inquilini Casa e Territorio

Agrigento Via Leonardo Sciascia 32

3296828766