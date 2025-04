Bollette oltre i due anni, Comitato Senzacquaenna: “Sono prescritte per legge”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Comitato Senzacquaenna.

Da qualche giorno l’ente gestore Acquaenna sta inviando ai cittadini bollette per consumi antecedenti due anni rispetto all’emissione e spedizione della bolletta. Orbene, sappiate che, in ossequio alla normativa, estesa a tutte le utenze (gas, luce etc.), il diritto ad esigere le somme si prescrive in due anni! Pertanto, Acquaenna non ha titolo a richiedere queste somme e va immediatamente inviato un reclamo sulla singola bolletta, al fine di ottenere lo storno immediato, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19).

Orbene, mentre non si può che stigmatizzare ed evidenziare ancora una volta il comportamento di un privato cui è stata affidata la gestione di un servizio pubblico, che avendo perso il tempo massimo stabilito dalla legge per esigere i pagamenti, diciamo che “ci prova” a recuperare le cifre a questo punto non più dovute per legge, contando sulla distrazione o mancata conoscenza delle norme da parte dell’ignaro cittadino, ancora una volta evidenziamo che questo modus operandi di Acquaenna evidenzia certamente un mancato rispetto delle regole e costituisce o potrebbe costituire uno dei gravi inadempimenti alla carta dei servizi ed ai compiti affidati dall’ATI, invitando i Sindaci a meditare sulla opportunità di approfondire e verificare queste ed altre eventuali omissioni, al fine di sondare la sussistenza di condizioni di legge per revocare la concessione.

Nel frattempo, siamo ovviamente a disposizione di qualunque cittadino dovesse ricevere bollette ultra biennali per la presentazione delle necessarie contestazioni.