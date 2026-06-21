Bodybuilding, l’ennese Alessia D’Angelo quinta ai Mondiali di Budapest

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Quinto posto per l’atleta ennese Alessia D’Angelo alla finale mondiale di bodybuilding, sezione bikini 163 cm, al World Championship WABBA International, tenutosi a Budapest lo scorso 14 giugno.

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Dopo la gara, che ha visto protagoniste ben 14 finaliste provenienti da mezzo mondo, Alessia D’Angelo ha commentato: “Dalla Sicilia all’Ungheria è stato tutto così veloce che solo adesso realizzo la fatica che ho fatto per raggiungere un livello di preparazione atletica adeguato agli standard internazionali. Lo sport, così come la vita, ci insegna che c’è sempre qualcuno più avanti di te. Sono grata di aver esaudito il sogno di calcare il palco al fianco di bellissime altre atlete. Ringazio tutti quelli che hanno creduto nelle mie potenzialità. A Budapest ho vinto una mia sfida personale… e la conquista dell’oro è solo rimandata alla prossima versione di me”.

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