Bodybuilding e fitness, l’ennese Alessia D’Angelo conquista il titolo italiano WABBA

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È ennese l’atleta premiata con il primo posto nella categoria Bikini Esordienti ai Campionati Italiani WABBA 2026, competizione dedicata al mondo del bodybuilding e del fitness che si è svolta lo scorso 31 maggio.

Alessia D’Angelo, 25 anni, chinesiologa laureata in Scienze motorie e personal trainer specializzata in training femminile, è volata alla Fiera Internazionale del Fitness di Rimini: non un palco qualunque, ma il più importante in Italia.

Alta 156 centimetri per 51 chili, Alessia si era già qualificata al primo posto alle selezioni regionali WABBA di Catania, il 24 maggio 2026, confermando così un percorso sportivo in forte crescita.

E adesso un nuovo appuntamento aspetta la giovane atleta: il prestigioso palco del World Championship WABBA International di Budapest, in programma il prossimo 14 giugno.

E noi non aspettiamo altro che vederla brillare ancora una volta tra le stelle del fitness mondiale.