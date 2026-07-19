Bocce, a Enna il circuito regionale femminile e juniores

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Si sta svolgendo oggi, domenica 19 luglio, al Bocciodromo di Enna di via Ottavio Catalano 103, una tappa del circuito regionale femminile e juniores di bocce.

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La manifestazione coinvolgerà le atlete delle categorie A, B e C nella specialità individuale e i giovani Under 18, Under 15 e Under 12, sia maschili sia femminili, nelle prove individuali e di tiro di precisione.

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Le partite si disputeranno a eliminazione diretta, con incontri ai 12 punti.

Ai vincitori sarà assegnato il titolo di campioni del circuito regionale e un premio di riconoscimento. Il successo consentirà inoltre di partecipare ai campionati italiani.