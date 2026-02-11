BIT Milano 2026: la DMO-UKE Sicilia centrale lancia gli “Itinerari dell’Autenticità”

PUBBLICITÀ

In occasione dell’apertura dell’edizione 2026 della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Milano, la DMO-UKE Sicilia centrale ha inaugurato la propria presenza con un desk brandizzato all’interno del grande stand della Regione Siciliana e, ieri 10 febbraio, ha tenuto il talk “Itinerari dell’Autenticità. Dal racconto alla prenotazione: modelli per far crescere turismo nelle aree interne.”

Il talk, moderato dal Prof. Claudio Gambino, Ordinario di Geografia dell’Università Kore e Presidente della DMO-UKE, ha visto gli interventi di Ilenia Curiale, content creator molto nota nel mondo dei travel blogger, che ha raccontato le tante attività esperienziali ed emozionali che l’ennese e il nisseno offrono, da Enna a Caltanissetta, da Agira e Centuripe a Mussomeli e Villalba; Edoardo Dal Negro, CEO di Blinkup, azienda leader nel digital strategy marketing, che ha dato un’anteprima del grande lavoro che si sta portando avanti con la DMO-UKE per un approccio prodotto-centrico e misurabile per rendere prenotabili le esperienze dei territori interni della Sicilia; presente al talk anche l’Assessore Mirko Milano che, per conto del Comune di Enna, ha presentato gli itinerari dell’olio, le eccellenze enogastronomiche, le progettualità di destagionalizzazione legate alla cosiddetta Via Sacra e al ruolo delle confraternite, oltre ai numerosi eventi della Settimana Federiciana; apprezzato anche l’intervento del Sindaco Nino Cammarata, rappresentate di un altro centro di grande rilevanza della DMO, Piazza Armerina, città dei mosaici, del palio e dei festival.

Il Prof. Gambino ha voluto concludere il talk sottolineando ai tanti giornalisti presenti quello che è il grande valore culturale e identitario della città di Niscemi, ricadente proprio nel territorio della DMO, con le sue suggestive celebrazioni primaverili legate alla devozione per la Santa Patrona e per il principale prodotto agricolo-identitario simbolo dell’eccellenza produttiva niscemese, il carciofo.

Nello spazio destinato alla DMO-UKE, inoltre, le tirocinanti dell’Università Kore hanno avuto modo di accogliere, oltre ai tanti operatori di settore, molte autorità istituzionali, tra i quali il Ministro del Turismo, gli assessori regionali al Turismo e ai Beni Culturali, il Presidente di ITA-Airways, il Presidente Nazionale delle Pro Loco d’Italia e il Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana e del Casale.