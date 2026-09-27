Bilancio partecipato a Enna, MPA: «Che fine ha fatto il progetto del cinema all’aperto?»

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Omar Maria Vellari, coordinatore provinciale dei Giovani Autonomisti di Enna, e Simone Bongiorno, membro MPA, intervengono sul nuovo bando per il bilancio partecipato del Comune di Enna, chiedendo chiarimenti sull’attuazione delle proposte risultate vincitrici nella precedente edizione: «Si parla tanto di partecipazione, di apertura del Comune alla città, di coinvolgimento dei cittadini e di valorizzazione degli Enti del Terzo Settore. Ma quando i cittadini partecipano, votano una proposta e quella proposta risulta vincitrice, cosa succede dopo? È questa la domanda che oggi merita una risposta».

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I due esponenti richiamano in particolare un progetto che prevedeva anche la realizzazione di un cinema all’aperto durante il periodo estivo: «Nel precedente bilancio partecipato, infatti, tra le proposte risultate vincitrici c’era anche un progetto che prevedeva, tra le altre iniziative, la realizzazione di un cinema all’aperto durante il periodo estivo. Siamo ormai alla fine di settembre. E allora una domanda sorge spontanea: quando dovrebbe essere realizzato quel progetto?».

Per Vellari e Bongiorno la questione riguarda più in generale il funzionamento dello strumento di partecipazione: «Il punto, infatti, non è soltanto il singolo progetto. Il punto è il rispetto della partecipazione dei cittadini. Se il Comune mette a disposizione delle risorse, raccoglie le proposte, permette ai cittadini di esprimere la propria scelta e individua i progetti vincitori, dovrebbe poi garantire che quelle decisioni trovino concreta attuazione nei tempi e nelle modalità previste».

Nella nota viene inoltre posta la questione del coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore: «E questo sarebbe particolarmente contraddittorio quando si parla di Enti del Terzo Settore, realtà che quotidianamente mettono a disposizione competenze, volontariato, idee e progettualità per la comunità».

Da qui la richiesta di conoscere lo stato dell’iter amministrativo e delle risorse destinate al progetto: «Non si tratta di chiedere favori a qualcuno. Non si tratta di pretendere corsie preferenziali. Si tratta semplicemente di chiedere regole chiare, tempi certi e rispetto delle decisioni assunte attraverso uno strumento di partecipazione democratica».

Vellari e Bongiorno chiedono inoltre se siano stati programmati gli atti necessari per dare seguito alla proposta e se vi siano eventuali impedimenti tecnici o amministrativi: «Quello che non può accadere è che una proposta venga scelta dalla comunità e poi finisca nel dimenticatoio. Ancora più paradossale sarebbe pensare che una proposta possa essere rallentata semplicemente perché non coincide con le preferenze dell’Amministrazione di turno. I progetti del bilancio partecipato non dovrebbero dipendere da simpatie, appartenenze o convenienze politiche: dovrebbero dipendere dalle regole e dalla volontà espressa dai cittadini».

La nota si conclude con una domanda rivolta all’Amministrazione comunale: «Prima di chiedere nuovamente ai cittadini di partecipare, dunque, sarebbe opportuno dare una risposta a una domanda molto semplice: che fine ha fatto il progetto che i cittadini avevano già scelto? Perché partecipare è importante, ma la partecipazione senza realizzazione rischia di diventare soltanto una promessa, e una città che viene chiamata a scegliere merita soprattutto una cosa: che le sue scelte vengano rispettate».