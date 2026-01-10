Bilancio partecipato a Enna, Greco (PD): “Fondati i nostri dubbi sulle schede non conteggiate”

PUBBLICITÀ

La nota diffusa dal Comune di Enna, con cui si comunica che verrà effettuato un riconteggio delle schede del bilancio partecipato, ha suscitato l’intervento del consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco.

Secondo Greco, il contenuto della comunicazione “conferma che i nostri dubbi sul fatto che centinaia di schede non fossero state conteggiate erano fondati”.

Il consigliere sottolinea come non si tratti di un episodio isolato: “È curioso che sia il secondo anno consecutivo in cui si è costretti a fare un passo indietro perché un numero consistente di voti finisce nello spam”. Una circostanza che, a suo avviso, rende “evidente che la prossima amministrazione dovrà rivedere le modalità di voto del bilancio partecipato per garantire un procedimento più lineare e trasparente”.

Greco esprime comunque “soddisfazione per il fatto che quantomeno la mia richiesta di un nuovo spoglio sia stata accolta”, precisando però che “resta invece ancora in attesa di risposta l’accesso agli atti effettuato il 31/12”. Da qui l’appello affinché “anche le altre richieste vengano accolte”, in particolare quella relativa alle modalità del riconteggio: “il nuovo spoglio sia pubblico e alla presenza di un rappresentante per ogni associazione”.

Il consigliere conclude assicurando che “continuerò a seguire la vicenda con attenzione e se a qualcuno la cosa darà fastidio, pazienza”.