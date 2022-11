Bilancio partecipato a Catania: ammesso progetto del centro studi Med. Mez.

Il Centro Studi per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” ha partecipato al bando sul bilancio partecipato del Comune di Catania ed è stato ammesso con il progetto “Tu-risti a casa” che prevede la valorizzazione degli spazi antistanti Palazzo Ingrassia in Via Biblioteca e Bastione degli Infetti, attraverso attività culturali destinate tanto al turista quanto alla comunità locale.

“Abbiamo ipotizzato una attività di intervento in una parte bellissima della città etnea – dice Monica Fastuca, curatrice del progetto – con un intervento leggero, che costa solo 37.000 euro e che offre ricadute infinitamente più preziose in termini di vivibilità fisica e culturale della zona interessata e, perché no, anche economiche per gli esercenti della zona”.

Per sostenere il progetto bisogna collegarsi al sito internet del comune di Catania www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/dem_part/vota per l’area tematica di interventi e valorizzazione delle aree destinate alla vivibilità urbana, votare con lo spid il progetto “Tu-risti a casa”. È possibile votare fino a mezzanotte del 14 novembre o, negli orari d’ufficio, presso la sede dell’Urp in Piazza Duomo al Palazzo degli Elefanti.