Bilancio in attivo per la Camera di Commercio Palermo-Enna

«Un risultato storico, che testimonia come una visione strategica, una gestione oculata e un forte senso di responsabilità possano fare la differenza anche nel mondo della pubblica amministrazione». Così l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, commenta con soddisfazione il bilancio 2024 della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, che per la prima volta dalla sua costituzione chiude con un utile operativo di oltre 7,7 milioni di euro e un bilancio in attivo.

L’assessore sottolinea anche il valore simbolico e politico di questo traguardo evidenziando come questo bilancio positivo non sia solo una buona notizia per l’Ente, ma rappresenta un segnale chiaro e forte per l’intero sistema economico-produttivo siciliano.

“Attraverso una gestione efficace e orientata ai risultati si sono costruire le condizioni per attrarre investimenti, sostenere le imprese e generare sviluppo – conclude Tamajo – siamo consapevoli che per garantire un equilibrio stabile nel tempo occorra intervenire in maniera strutturale sulla questione pensionistica. È un’anomalia che penalizza ingiustamente le nostre Camere di commercio e che va superata”.

L’auspicio è quello che Il Governo regionale faccia di tutto per difendere e valorizzare gli enti che, come quello di Palermo ed Enna, rappresentano oggi modelli virtuosi di efficienza al servizio del territorio.