Biblioinsieme prosegue tra fotografia e cinema: a Enna la mostra “Rovine”, ad Aidone la proiezione di “Terramatta”

PUBBLICITÀ

Continuano gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

PUBBLICITÀ

Nell’ambito del progetto, l’associazione Il Corno Francese Blu, recentemente costituitasi a Enna, presenta la mostra fotografica dal titolo “Rovine”, un viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano, ospitata negli spazi del Sorseggio Musica & Drink al Belvedere di Enna. La Sicilia nasconde una miriade di borghi abbandonati, un tempo pieni di vita, ora rovine che possono raccontarci molto di ciò che eravamo e di ciò che siamo. L’esposizione sarà visitabile dal 27 novembre al 7 dicembre. La serata inaugurale di giovedì 27 novembre sarà accompagnata da un DJ set a cura di Gaetano Fontanazza.

PUBBLICITÀ

Nuovo appuntamento, inoltre, con “DOC – Rassegna itinerante del cinema d’autore in Sicilia”. La rassegna farà tappa domenica 30 novembre alle ore 19:00 presso la Biblioteca comunale “G. Scovazzo” di Aidone, dove verrà proiettato “Terramatta” di Costanza Quatriglio. Il film racconta l’Italia del Novecento attraverso le parole di Vincenzo Rabito, bracciante semianalfabeta di Chiaramonte Gulfi, dotato di una grande capacità narrativa. La direzione artistica della rassegna è affidata a Beppe Manno, esperto di cinema. In apertura sono previsti i saluti istituzionali della sindaca Annamaria Raccuglia, dell’assessora comunale alla Cultura Alessandra Mirabella e del prof. Pietro Colletta, docente all’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.