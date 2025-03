Biblioinsieme: i prossimi appuntamenti in programma a Enna, Calascibetta e Villarosa

PUBBLICITÀ

I Comuni di Enna, Calascibetta e Villarosa si preparano ad accogliere i prossimi eventi del progetto BIBLIOINSIEME, alcuni dei quali si intrecciano con il Festival del Libro e della Lettura di Enna.

BIBLIOINSIEME è un progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa e diverse associazioni del terzo settore. Il progetto è stato redatto dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri guidato dal Prof. Pietro Colletta.

Il primo appuntamento si terrà oggi, lunedì 24 marzo, alle ore 18:00 presso Al Kenisa di Enna, con la presentazione del libro “Lo schiaffo. La memoria di una donna araba tra colonialismo e resistenza” (Mediter Italia, 2024) della scrittrice, psichiatra, psicoanalista e antropologa Rita El Khayat, una delle più importanti intellettuali del Marocco e del Maghreb. Candidata al Premio Nobel per la Pace nel 2008, ha ricevuto la cittadinanza onoraria italiana nel 2006. A dialogare con l’autrice sarà Loredana Trovato, Professore Ordinario di Lingua e Traduzione Francese all’Università di Messina.

“Una donna forte – scrive la Trovato riferendosi all’autrice – che lotta per la difesa dei diritti delle donne nel suo paese, il Marocco, dove ha deciso di restare nonostante le minacce e le intimidazioni”.

L’evento è inserito nel programma del Festival del Libro e della Lettura.

In occasione del Dantedì, domani, martedì 25 marzo, al Teatro comunale Contoli Di Dio di Calascibetta, andrà in scena alle 20:15 lo spettacolo teatrale “Fuoco dell’Interno” di Sofia Muscato, realizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Enna. Con la regia di Marco Manera, lo spettacolo ripercorre il viaggio di Dante attraverso i primi XXXIV canti della Divina Commedia in versione ironica e in rime in siciliano, produzione Agricantus Società Cooperativa Culturale Sociale.

Giovedì 27 marzo alle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale di Enna, sarà presentato il libro “Con Cuore di Donna. Alcesti. Teti. Atena” (VandA Edizioni, 2024) della scrittrice, grecista e divulgatrice culturale Giuseppina Norcia. A dialogare con l’autrice sarà Pietro Colletta, Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna. Anche questo evento fa parte del Festival del Libro e della Lettura.

Un altro appuntamento si svolgerà sabato 29 marzo. Dalle 9:00 alle 11:00, presso la Biblioteca Comunale di Enna, si terrà il laboratorio di scrittura “Giochi per scrivere meglio”, a cura di Beniamino Sidoti, scrittore e formatore esperto di giochi e di storie, e Milena Tancredi, Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Magna Capitana di Foggia. L’incontro è rivolto a bibliotecari, docenti, genitori e curiosi. Anche questo evento è inserito nel Festival del Libro e della Lettura.

Nel pomeriggio di sabato 29 marzo, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale di Villarosa, si terrà la presentazione del libro “Nati per sbaglio” della scrittrice ennese Maria Rosa Emma. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Villarosa Francesco Costanzo, del Vice Sindaco Giuseppe Ippolito, dell’Assessore alla Cultura Alberto Di Nicolò e del Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna Pietro Colletta. A dialogare con l’autrice sarà Giuliana Maria Ferrara, Direttrice dell’Archivio di Stato di Enna. Le letture saranno curate da Concetta Bellomo e Mario Folisi.

Infine, mercoledì 2 aprile alle ore 18:30, presso la Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte a Enna, si terrà la presentazione del libro “Il Risorgimento ad Enna. Storia di Angelo Varisano e della famiglia Roxas”, scritto da Federico Emma e Giuseppe Fontanazza, e pubblicato come XIV volume della Collana dell’Accademia Pergusea. L’incontro sarà introdotto dai saluti della Presidente dell’Accademia Pergusea Maria Grazia Lo Iacona e del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro. A conversare con gli autori sarà Pietro Colletta, Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna. Per l’occasione sarà allestita una mostra di documenti e cimeli risorgimentali del barone Angelo Varisano, visitabile a partire dalle ore 17:00.

BIBLIOINSIEME promuove anche una serie di laboratori gratuiti, curati da Elisa Di Dio e Filippa Ilardo, in collaborazione con la Compagnia dell’Arpa, per avvicinare il pubblico alla lettura in modo attivo e coinvolgente. I tre laboratori in programma sono “Pagine in scena” (drammatizzazione), “La voce che racconta” (Lettura espressiva) e “L’arte di raccontare” (storytelling) e le iscrizioni sono ancora aperte. Per info 3397116700.

BIBLIOINSIEME vede il coinvolgimento di numerose associazioni partner: Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, Associazione culturale L’Arpa, Associazione Innova Civitas, Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama ONG Onlus, Associazione ricreativa culturale Libri&Altrove. I Comuni di Enna e Aidone vantano il titolo di “Città che legge” per il triennio 2024-2026. L’obiettivo del progetto è trasformare le biblioteche in luoghi di incontro, dialogo e confronto, con attività destinate a diverse fasce d’età. Il fine ultimo è favorire l’inclusione, il rispetto delle diversità e la costruzione di una comunità solidale, restituendo alle biblioteche il loro ruolo centrale nella diffusione della conoscenza e nella conservazione della memoria storica e culturale.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.