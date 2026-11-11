Biblioinsieme, Costanza DiQuattro a Nicosia ed Enna per presentare il romanzo «La mezza»

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La scrittrice e drammaturga siciliana Costanza DiQuattro sarà protagonista di una serie di incontri a Nicosia ed Enna, giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2026, per presentare il suo nuovo romanzo “La mezza”, pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo.

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Gli appuntamenti rientrano in Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Gli incontri rappresentano anche il recupero di un appuntamento con l’autrice inizialmente previsto nell’ambito del Festival del Libro e della Lettura di quest’anno, che non aveva potuto avere luogo. A promuovere gli incontri è l’Associazione Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno, in collaborazione con l’associazione Libri&Altrove, il Club per l’UNESCO di Enna e la Libreria Mondadori Bookstore di Enna.

Il programma prenderà il via giovedì 12 novembre, con un incontro mattutino presso l’Istituto Fratelli Testa di Nicosia. Nel pomeriggio, alle ore 17, è prevista la presentazione del romanzo “La mezza” a Palazzo di Città, sempre a Nicosia, con ingresso libero.

Venerdì 13 novembre, in mattinata, l’autrice incontrerà gli studenti dell’Istituto Federico II di Enna.

Il programma proseguirà venerdì 13 novembre, alle ore 17.30, al Caffè letterario Al Kenisa di Enna, con la presentazione pubblica del romanzo. A dialogare con l’autrice saranno Costanza Parrinello e Fenisia Mirabella. Sono previsti i saluti istituzionali di Marinella Adamo, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, e Michele Sabatino, assessore comunale allo Sviluppo Economico. Le letture saranno affidate a Elisa Di Dio, con l’accompagnamento musicale di Flavio Vita. L’ingresso è libero.

Gli appuntamenti nelle scuole rispondono agli obiettivi del Festival del Libro e della Lettura e del progetto Biblioinsieme: diffondere la cultura e promuovere la lettura, con particolare attenzione alle giovani generazioni, favorendo il confronto diretto tra gli studenti e gli autori.

Il romanzo “La mezza”, uscito nel settembre 2026, racconta la storia di Elena, una giovane donna che, attraverso un dattiloscritto lasciatole dal nonno Giovanni, scopre alcuni segreti legati al passato della propria famiglia e alla figura della madre Agata. Una vicenda che affronta i temi della memoria, dei legami familiari, delle scelte e delle verità rimaste a lungo nascoste.

Costanza DiQuattro, ragusana, è scrittrice e drammaturga. Dirige il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla ed è autrice di diverse opere, tra cui “Donnafugata”, “Giuditta e il monsù”, “Arrocco siciliano”, vincitore del Premio Comisso 2023, e “L’ira di Dio”.