Beni culturali a Enna, Crisafulli replica al Soprintendente: “Noi intendiamo far rispettare la città”

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Arriva la replica del sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, alla nota del soprintendente Angelo Di Franco.

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“Il soprintendente dichiara che da anni chiede che il Comune di Enna faccia parte del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Morgantina – dichiara Crisafulli – segno che evidentemente quelli non disponibili alla presenza di Enna in una realtà tanto importante erano i nostri predecessori. Adesso deve essere chiaro a tutti che è cambiata la musica e sono cambiati i musicanti: noi intendiamo far rispettare la città di Enna e pertanto pretendiamo che venga rispettato il nostro ruolo e la nostra posizione di comune capoluogo”

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In merito al mancato incontro, Crisafulli precisa: “Questa amministrazione ha ereditato una condizione molto complessa da cui ripartire, e sta lavorando ogni giorno per affrontare criticità pregresse su più fronti. Chi amministra un Comune è sottoposto a un carico di responsabilità che impone ritmi di lavoro sostenuti e agende fitte di impegni istituzionali, a differenza di chi riveste altri ruoli e non è costretto ad affrontare continue emergenze. Più volte abbiamo espresso il desiderio di dialogare e collaborare, nella convinzione che il rispetto reciproco tra istituzioni sia lo strumento più efficace per il bene della comunità e per amministrare al meglio il patrimonio culturale della città, si cominci da adesso.”