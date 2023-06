Beneficio irriguo, Comitati Cittadini Ennesi: “Tassa ingiusta e vessatoria”

Sul tema del beneficio irriguo, si è tenuto nei giorni scorsi un incontro organizzato dai Comitati Cittadini Ennesi con una delegazione di imprenditori agricoli.

All’incontro è stata invitata la Confedercontribuenti, associazione che si occupa, tra l’altro di assistere il contribuente in eventuali contenziosi con lo Stato e con enti, rappresentata dall’Avv. Rosaria Di Raimondo. Per i comitati cittadini erano presenti il Dr. Carlo Garofalo, presidente provinciale, e Nunzio Nicosia, referente del Comitato di Regalbuto e promotore dell’iniziativa. A rappresentare le imprese agricole una delegazione di imprenditori: Alessandro Crapanzano e Cateno Ferreri di Barrafranca, Gino Branciforti e Salvatore Garziano di Mazzarino, Carmelo Magno e Alfio Centamore di Regalbuto. Inoltre, era presente l’avv. Paolo Simoni del Foro di Brescia che si sta occupando per conto di alcuni imprenditori della vertenza Consorzio di Bonifica.

“In un momento in cui le imprese agricole sono messe in ginocchio dall’aumento vertiginoso dei costi energetici e del costo delle sementi e dei concimi che inevitabilmente hanno generato aumenti nei costi di produzione, senza peraltro siano stati aumentati i prezzi dei prodotti agricoli – dichiara Carlo Garofalo – ad infierire sulle stesse imprese e forse a dare il colpo finale ci sta pensando in queste settimane il Consorzio di Bonifica N. 6 di Enna. Infatti – prosegue – stanno pervenendo a tutte le imprese agricole che ricadono nel bacino di competenza del Consorzio di Bonifica N. 6 di Enna intimazioni di pagamento, con importi esosi, senza che a monte ci sia un giustificato motivo o l’erogazione di un servizio effettivo. Si chiama in bolletta ‘beneficio irriguo’ e chiunque è proprietario di terreno nel bacino di competenza è tenuto a pagare circa € 500,00 annue ad ettaro, a prescindere se i terreni sono coltivati o meno e a prescindere se il proprietario usufruisce della condotta idrica del Consorzio. Per tutti i proprietari di terreni agricoli e per le stesse imprese agricole, diventa una tassa iniqua ed ingiusta che mette in ginocchio le aziende agricole tutte”.

Al temine dell’incontro si è concordato di dare mandato ai legali ed all’Associazione Confedercontribuenti di approfondire in tempi brevi la problematica da un punto di vista legale.

“L’incontro è stato aggiornato a breve – conclude Garofalo – per definire le azioni da intraprendere da un punto di vista legale e come organizzare una azione di lotta contro una tassa ingiusta e vessatoria, stabilita, tra l’altro, da un Ente (il Consorzio di Bonifica) che è commissariato da circa 7 anni e di conseguenza per tutto questo periodo sono venuti meno i principi di democrazia e partecipazione che regolano tale ente per statuto e per finalità”.