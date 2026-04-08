Bel tempo su Enna e provincia, giovedì con sole e clima gradevole

L’alta pressione continua a dominare la scena meteorologica sulla nostra isola, garantendo condizioni stabili e pienamente primaverili.
Giovedì le temperature diurne si manterranno su valori superiori ai 20°C, con un clima mite e gradevole.
Cielo: sereno o al più poco nuvoloso.
Venti: deboli e a regime di brezza.
Precipitazioni: assenti su tutto il territorio regionale.
Durante le ore notturne si registrerà un calo termico più marcato, con temperature fresche nelle zone interne, complice l’inversione termica e la scarsa ventilazione.
Su Enna e provincia valori al di sopra dei 20°C ,durante la notte le temperature si manterranno più basse. Venti deboli e cieli sereni.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: