BCC La Riscossa di Regalbuto , approvata l’apertura di una nuova sede a Comiso

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Si sono conclusi, nella serata di ieri, i lavori dell’Assemblea straordinaria dei soci della BCC La Riscossa di Regalbuto. Nella cornice del CineTeatro “Urania” di Piazza Vittorio Veneto, la compagine sociale della ultracentenaria BCC è stata chiamata a pronunciarsi su un passaggio particolarmente significativo: l’istituzione di una nuova sede distaccata nel Comune di Comiso, in provincia di Ragusa, che rappresenta un nuovo punto di sviluppo dell’assetto territoriale della Banca.

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Il Presidente della Banca, l’Avv. Salvatore Emmanuele, ha rammentato ai soci che l’iniziativa si inserisce in una traiettoria strategica nitida e programmata da tempo. Il Piano Strategico ha infatti individuato nella provincia di Ragusa la principale direttrice di evoluzione territoriale della Banca.

Questa scelta nasce sì dall’esigenza di bilanciare gli effetti di un progressivo ridimensionamento delle potenzialità economiche e produttive del territorio di storico insediamento della Banca, ma anche delle coerenti caratteristiche dell’economia ragusana con il modello di business della Banca.

Ancora, il nuovo piano di dimensionamento aziendale accompagna la scelta di mantenere tutti i punti operativi, quindi anche quelli che producono un contenuto margine reddituale; tutto ciò a beneficio delle comunità servite di scarso interesse per i grandi gruppi bancari.

L’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della istituzione della Sede di Comiso giunge al termine di un preciso e delicato iter, iniziato a gennaio del 2026 con l’inoltro dell’istanza autorizzativa.

L’ingresso nel Comune di Comiso consentirà di ampliare la zona di competenza territoriale della BCC anche ai confinanti comuni di Ragusa, Vittoria e Chiaramonte Gulfi che si aggiungeranno quindi all’estensione della zona sul versante sud-orientale della Sicilia, oltre al comune di Modica, già presente.

Il Direttore Generale Giuseppe Calabrese tiene a precisare come l’iniziativa sia sostenuta dalle relazioni che la Banca già intrattiene nel territorio ibleo con clienti, Confidi, attori imprenditoriali locali e realtà associative che hanno consentito di stimare il livello di gradimento dei servizi e misurare il sostegno di cui si potrà beneficiare nella fase di primo radicamento: tali relazioni confermano che il territorio avverte l’esigenza di una banca di prossimità che possa assistere i bisogni finanziari sia delle famiglie sia delle piccole imprese.

Con piena soddisfazione per il conseguimento dell’obiettivo aziendale di concretizzare la propria presenza fisica nella città di Comiso, il Direttore tiene a ringraziare quanti hanno collaborato nell’intento ed in particolare la Capogruppo Cassa Centrale Banca che ha condiviso sin da subito l’iniziativa.

Il cronoprogramma proseguirà ora a passo spedito: l’immobile ove insediare i locali della nuova sede è stato già individuato e, considerati i tempi di esecuzione dei lavori necessari all’adeguamento dei locali, si stima che l’apertura al pubblico sarà effettiva all’inizio del 2027.