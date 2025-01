Basket: vittoria e primato in classifica per la Consolini Sud Enna

PUBBLICITÀ

Davanti al proprio pubblico la Consolini Sud Enna ottiene la prima vittoria stagionale casalinga e il primato in classifica nel Campionato di Divisione Regionale 3 della Fip Sicilia. Lo scorso sabato i neroarancio travolgono Ciavorella Scicli con il punteggio di 86 a 50.

Michelangelo Milano, amministratore unico della società ennese soddisfatto del risultato e dei ragazzi, commenta così a fine partita: “Bella vittoria davanti al nostro pubblico. Soddisfatto per i ragazzi in generale ma tanta ammirazione per i nostri giovani. Ricordo quando gli stessi da piccoli, in tribuna esultavano per i più grandi in campo. Oggi sono loro i protagonisti, senza dimenticare anche quelli che continuano ad allenarsi per conquistarsi un posto in partita”.

Adesso si va verso la terza giornata di campionato, a Cammarata, contro Sicani Vipers, sabato alle ore 18:30.