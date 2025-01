Basket: vittoria della Consolini Sud Enna contro Cusn Caltanissetta

PUBBLICITÀ

Torna al successo la Consolini Sud Enna dopo lo stop della scorsa settimana a Gela contro l’Ideal. Sotto gli occhi dei propri tifosi, i neroarancio si sono imposti con il punteggio di 69 a 57 contro il Cusn Caltanissetta.

All’intervallo lungo si è arrivati con il punteggio di 34 a 30 per i padroni di casa. I nisseni, però, sono riusciti a portarsi in vantaggio nell’ultima frazione di gara. La reazione della squadra ennese è stata sorprendente nei minuti finali: Latragna e La Malfa sono saliti in cattedra, mettendo a segno punti importanti, anche dalla lunga distanza, aumentando il distacco fino a dodici punti.

La Consolini Enna in virtù della vittoria rimane capolista a pari punti con il Canicattì Basket, ma in vantaggio grazie alla vittoria nello scontro diretto del primo match di campionato.