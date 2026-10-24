Basket, tre giovani talenti della Consolini Enna convocati per il progetto federale “Academy Italia”

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Il lavoro sul campo, l’impegno costante e la dedizione assoluta continuano a dare i loro frutti, confermando la bontà del percorso intrapreso dal settore giovanile della Consolini Enna. Tre dei giovani più promettenti del vivaio neroarancio, Matteo Alberghina, Tommaso Prinzi e Antonio Valenti, sono stati ufficialmente convocati per un prestigioso appuntamento di altissimo profilo cestistico.

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Domenica 25 ottobre, i tre atleti voleranno al Centro Tecnico Federale di Caltanissetta per rappresentare la società ennese nell’ambito del progetto “Academy Italia”, un’iniziativa della Federazione Italiana Pallacanestro mirata alla scoperta, al monitoraggio e alla valorizzazione dei migliori prospetti del vivaio nazionale. A dirigere le sedute di allenamento e a testare le loro qualità ci sarà Francesco Rossi, allenatore delle Nazionali giovanili.

Un traguardo straordinario che premia la crescita quotidiana dei ragazzi, seguiti passo dopo passo sul parquet da coach Giuseppe Beccaria, e che riflette l’eccellente lavoro svolto dalla società nella costruzione di un percorso solido e strutturato, partito dai primi fondamentali nel Minibasket fino ad arrivare alle categorie Under.

Grande orgoglio e soddisfazione sono stati espressi dai vertici del club, a partire dal presidente Michelangelo Milano: «Vedere i nostri ragazzi raggiungere traguardi così prestigiosi e vestire idealmente i colori della nostra società in un contesto federale di primissimo piano è la ricompensa più bella per i sacrifici quotidiani – dichiara il presidente Milano –. Questo risultato dimostra che la programmazione, la passione e la cura dei dettagli nel settore giovanile pagano sempre. A Matteo, Tommaso e Antonio va il nostro più grande in bocca al lupo: sappiamo che affronteranno questa esperienza con la serietà, l’impegno e lo spirito di sacrificio che contraddistinguono da sempre la famiglia Consolini».