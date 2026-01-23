Basket: trasferta suggestiva per la Consolini Enna al Palamoncada contro Virtus Sicana

PUBBLICITÀ

Dopo l’ultima convincente prestazione, la Consolini Enna si prepara a una delle trasferte più suggestive della stagione. Oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 20:30, i neroarancio scenderanno sullo storico parquet del PalaMoncada di Agrigento per l’ottavo match del girone di andata del campionato di DR2 contro la Sicana Basket.

La partita rappresenta un appuntamento particolare per l’allenatore Giuseppe Beccaria, che torna a giocare in un impianto nel quale è cresciuto dal punto di vista cestistico, avendo militato nelle giovanili della Fortitudo Agrigento.

Nonostante il legame affettivo, il Coach ha le idee chiare sugli obiettivi della squadra: “Sono molto emozionato. Tornare nel posto che ho chiamato casa per quasi tutta la mia adolescenza; fa un grande effetto giocare in uno dei palazzetti più belli ed importanti della storia siciliana – ha dichiarato Beccaria alla vigilia –. E’ ovvio che non sarà una passeggiata ma vogliamo fare risultato contro una formazione insidiosa e giovanissima come quella della Sicana.”