Basket: Tosatti, classe 2010, in prestito all’Invicta 93100

La società ennese della Consolini Enna ha ufficializzato il prestito di Lorenzo Tosatti all’Invicta 93100 di Caltanissetta per la stagione 2021-2022.

Lorenzo, classe 2010, all’età di 5 anni ha mostrato sempre tanto amore e tanta dedizione per la palla a spicchi. Ragazzo molto diligente nella vita di tutti i giorni, ha sin da piccolo stupito tutti per la sua visione di gioco, per il forte senso di gioco di squadra, per le tante giocate e per il suo tiro infallibile. E’ un punto di riferimento per i suoi coetanei e non ha mai dimostrato di essere meno con categorie più grandi come per esempio gli under 15, con i quali ancora oggi si allena.

Cresciuto cestisticamente dall’allenatore Francesco Milano e seguito costantemente da mamma Rosamaria e papà Riccardo, ha partecipato a tanti tornei e manifestazioni di minibasket dal 2015 ad oggi. Tra i più giovani ad aver partecipato ai camp estivi della Consolini, in collaborazione con il coach Maurizio Libro di Piazza Armerina, Lorenzo ha mostrato sempre tanta umiltà e di questa ne ha fatto un’arma che l’ha portato a spingersi sempre oltre.

Oggi alla corte dell’Invicta 93100 sarà seguito anche da Coach Ignazio La Bua, che si ritiene felice e soddisfatto di averlo nel suo roster.