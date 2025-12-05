Basket: sei atleti under della Consolini Enna convocati ai raduni FIP Sicilia

PUBBLICITÀ

Grande soddisfazione per la Consolini Enna: ben sei giovani talenti del settore Under 13 sono stati convocati per i Raduni FIP Sicilia zona Agrigento, Caltanissetta, Enna. Un segnale dell’ottimo lavoro di crescita che la società sta portando avanti.

Sono cinque i ragazzi classe 2013 a ricevere l’importante chiamata: Alberghina Matteo, Corona Gabriele, Iannello Gabriele, Prinzi Tommaso, e Valenti Antonio. A loro si unisce Paolo Rosa (classe 2012), alla seconda convocazione.

Francesco Milano, allenatore e responsabile del settore giovanile, ha commentato: “Non è un traguardo ma un inizio, un confronto che i nostri ragazzi faranno con altre realtà. Il merito è loro, dei compagni, dei genitori che li sostengono e, soprattutto, dello staff tecnico composto da Beccaria Giuseppe, Vultaggio Alessandro e Latragna Gabriele che li segue con meticolosità.”

Le buone notizie continuano: dopo anni, Enna tornerà ad ospitare un raduno della FIP Sicilia, grazie alla società ennese e all’amministrazione che hanno aperto con entusiasmo le porte alla federazione. Un motivo di orgoglio per tutto il movimento cestistico ennese.

Domenica mattina il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa accoglierà più di 100 atleti provenienti dalla Sicilia centrale. L’attività avrà inizio dalle ore 8:30, promettendo una giornata ricca di basket e passione giovanile.