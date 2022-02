Venerdì al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa i giovani cestisti della Consolini hanno conquistato il secondo successo stagionale. I ragazzi della Consolini, per gran parte di annate 2008/2009, si sono imposti con il risultato di 60 a 32 contro il Canguro Gela in un match molto combattuto soprattutto nella prima parte di gara. Prossimo appuntamento per gli ennesi venerdì 4 Marzo con la Virtus Ragusa, esame casalingo molto importante per la squadra guidata dal tecnico Francesco Milano.