Basket: seconda vittoria per la Consolini Sud Enna

Arriva la seconda vittoria per la Consolini Sud Enna nella terza giornata del Campionato di Divisione Regionale 3. La partita si è disputata al palazzetto dello sport di Enna Bassa anche se, sulla carta, la vittoria della Consolini Sud Enna è la prima fuori casa: a causa del campo indisponibile, la squadra sommatinese ha disputato la gara ad Enna.

Partita non proprio semplice per gli ennesi. Virtus Sommatino parte subito forte e resta in vantaggio per quasi tutti e due i primi quarti di gioco; Consolini lenta nelle ripartenze e qualche defaiance in difesa e nei rimbalzi. La partita cambia a favore degli ennesi nei minuti finali del secondo quarto con i padroni di casa che prendono il vantaggio di cinque punti sugli avversari. La partita si è chiusa con il risultato di 54 a 72.

“Sicuramente, approccio di partita non dei migliori, tutto reso anche difficile dalla difesa confusa di sommatino – commenta Alessandro Vultaggio -. Rispetto alla partita contro il Cusn, abbiamo cambiato, ma soprattutto testato anche altri ragazzi che fanno parte del gruppo, con esito positivo. Grande mano data anche dall’esperienza di Maurizio Libro sia dentro che fuori dal campo. Siamo coscienti del fatto che ce da lavorare e sistemare ancora molto, soprattutto perché prossima settimana ci sarà una sfida importante a Ribera ma noi ci faremo trovare pronti, per far gioire ancora una volta i nostri tifosi”.

Esordio per il trio della Calabria: Luigi Papandrea, Giuseppe Ciprioti e Davide Iadanza. Prossimo match, fuori casa contro Ribera Knights, sabato 27 gennaio.